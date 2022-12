Zo zouden prinses Diana, Michael Jackson en Charlie Chaplin eruit zien als ze nog leefden

Beroemdheden die al decennia dood zijn, blijven 'forever young'. Maar niet als het aan kunstenaar Alper Yesiltas ligt. Met hulp van kunstmatige intelligentie toont hij hoe ze er nu uit zouden zien.

As If Nothing Happened heet de serie van Yesiltas. Hij toont onder meer Charlie Chaplin, Michael Jackson, prinses Diana en Steve Jobs vele jaren ouder.

Prinses Diana, die in 1997 overleed:

Een indrukwekkende foto van Michael Jackson, die in 2009 overleed:

Charlie Chaplin overleed in 1977:

En Steve Jobs, die elf jaar geleden stierf: