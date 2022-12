‘Harry en Meghan uitgenodigd voor kroning Charles’

Harry en Meghan worden ondanks hun kritiek op het Britse koningshuis wel uitgenodigd voor de kroning van koning Charles. Dat meldt de Britse krant The Telegraph. In de laatste drie delen van de docureeks Harry & Meghan vertellen de twee over hoe zij hun koninklijke titels neerlegden en welke problemen daarmee gepaard gingen.

Harry beweert dat zijn oudere broer William tegen hem schreeuwde tijdens een bijeenkomst over het neerleggen van zijn titel. Dat noemt de jongste van de twee broers "angstaanjagend". Volgens Harry zou het communicatieteam van William bewust verhalen over Harry en Meghan gelekt hebben. Dat noemt hij "hartverscheurend" omdat hij en zijn broer zouden hebben beloofd dat nooit te doen bij elkaar. Buckingham Palace heeft niet gereageerd op de aantijgingen uit de Netflix-docu.

Koning Charles wordt op 6 mei gekroond. Ook koningin-gemalin Camilla wordt dan gekroond in Westminster Abbey, waar ook de uitvaartdienst van koningin Elizabeth plaatsvond. De aartsbisschop van Canterbury leidt de kroning. Tijdens de dienst wordt vooruitgeblikt op de rol van Charles als vorst.