Halfzus haalt hard uit naar Meghan: ‘Ze zorgde helemaal niet voor oma’

De documentaire Harry & Meghan baart vooral opzien door de vele leugens die het koppel lijkt te vertellen in de reeks. Zo zou er geen woord waar zijn van de 'zorg voor oma' waar Meghan over vertelt.

Eerder bleek al dat beelden die in de trailer zijn gebruikt van opdringerige paparazzi helemaal niets met Harry en Meghan te maken hebben, maar van een heel andere gelegenheid waren. Nu zegt de halfzus van Meghan Markle ook nog dat de hertogin van Sussex liegt over de zorg voor haar oma.

Meghan vertelt in de documentaire dat ze 'erg dankbaar' is om 'een grootmoederfiguur' te hebben gehad in de vorm van de onlangs overleden Queen Elizabeth. Vooral omdat ze voor haar eigen oma zou hebben gezorgd in haar laatste levensjaren.

Maar dat is onzin volgens zus Samantha. "Ik kan niet geloven dat we kijken naar een nepnieuws PR-machine van 100 miljoen dollar”, aldus Samantha in het tv-programma Tucker Carlson Tonight van Fox News. "Het is projectie op zijn best. En het is bijna komisch.”

Samantha legt uit: "Het hele oma-gedoe, dat verpestte het gewoon voor ons. Ik denk dat mijn grootmoeder zich zou omdraaien in haar graf als ze dat zag. Meghan zorgde namelijk niet voor haar, ze bezocht haar alleen. Ze maakte nooit appelboter met haar. Het is allemaal zo vergezocht. Het is een tragische komedie, vooral triest voor onze familie en voor de royals.”

Samantha waarschuwt haar schoonfamilie dat Meghan volgens haar last heeft van apathie. "Je moet keiharde grenzen stellen. Ik denk dat het een gevaarlijk precedent schept om dit zo door te laten gaan."