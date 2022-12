Claudia de Breij: er zijn nog meer Matthijsen

Volgens Claudia de Breij zijn er heel wat mensen in de mediawereld die vergelijkbaar gedrag als dat van Matthijs van Nieuwkerk vertonen. Ze denkt dat die blij zijn met de aandacht voor Van Nieuwkerk. Zij hopen volgens de cabaretière dat het 'nog heel lang alleen maar over Matthijs gaat'. Dat zegt ze in de VARA-gids.

"Dat de focus nu op Matthijs van Nieuwkerk ligt is natuurlijk hem aan te rekenen, maar ik denk dat er ook veel onzekerheden aan ten grondslag liggen. Als je een hoge status hebt, en dat weet je dondersgoed wanneer je die hebt, moet je je bewust zijn van de verhoudingen."

"Toen ik bij tv begon zei men: ‘Je moet wat meer je redactie aanpakken. Dat is hoe we het doen. Zo hoort het.’ In de Oudejaars kom ik hier zeker op terug. Maar we moeten elkaar ook een kans geven om te zeggen: vreselijk stom wat ik heb gedaan, ik heb er oprecht spijt van. Je moet ook mogen veranderen. Ik gebruikte vroeger het n-woord in de show omdat toen dacht dat dat een normaal woord was. Daar heb ik spijt van."

De oudejaarsshow van Claudia heeft baat bij alle gedoe. "Alle tumult over grensoverschrijdend gedrag is in al z’n lelijkheid een cadeautje. Dat is smullen.

Ik denk niet dat ik me er daar schuldig aan heb gemaakt, nee. Toen ik heel veel tv deed, lang geleden, hield theater me met twee benen op de grond. Daar moet je gewoon alles zelf doen en ben je met de crew een eenheid. Zonder hen ben je niets.

Bij tv stond iemand voor je met een glas water, ondertussen was iemand met je haar bezig en een ander hing het geluid om. Als iedereen met je bezig is, moet je uitkijken dat je je niet belangrijker gaat voelen dan je bent."