Driving Home For Christmas meest gedraaide kersthit

De klassieker Driving Home For Christmas van Chris Rea is dit jaar het meest gedraaide kerstliedje op de Nederlandse radio geworden. Tot vrijdag werd het nummer 509 keer ingestart op de verschillende stations, meldt SoundAware.

In totaal zijn er sinds half november bijna 12.000 kerstliedjes gedraaid. Dat is minder dan voorgaande jaren. Het record werd in 2020 neergezet met in totaal 16.123 kersthits op de radio. Volgens SoundAware, die de airplaycijfers van de stadions bijhoudt, komt dat mede doordat radiozenders dit jaar later begonnen zijn met de kerst.

Na Driving Home For Christmas doen ook andere klassiekers als Last Christmas van Wham! (474 keer), Do They Know It's Christmas van Band Aid (456) en All I Want For Christmas Is You van Mariah Carey (454) het goed. De best gedraaide Nederlandse plaat is Kerstcadeau van Nielson op een zesde plaats met 389 plays.

Over de afgelopen tien jaar gezien is Driving Home For Christmas ook de meest gedraaide kerstplaat. Het ging in totaal om 6716 keer.