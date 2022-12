Cristiano Ronaldo gaat zo’n 500 miljoen euro verdienen in Saoedi-Arabië

Cristiano Ronaldo gebruikt het restant van zijn voetballoopbaan om zijn financiële reserves verder te verhogen. Hij gaat spelen in de onbeduidende competitie van Saoedi-Arabië, maar doet dat in ruil voor een half miljard.

Zijn jaarsalaris bij de club bedraagt (zeggen bronnen) 100 miljoen euro per jaar, maar daar komt met commerciële activiteiten nog 100 miljoen euro per jaar bij. Dat komt neer op een totale som van 500 miljoen euro in tweeënhalf voor de Portugese recordinternational, die op 5 februari zijn 38ste verjaardag viert.