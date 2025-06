Dit kleine dingetje maakt je een stuk gelukkiger op de werkvloer

Een praatje over je favoriete Netflix-serie of de lunch van gisteren lijkt misschien zinloos, maar uit nieuw onderzoek blijkt dat dit soort korte, informele gesprekjes juist verrassend veel opleveren op de werkvloer. Ze maken het werk niet alleen gezelliger, maar bevorderen ook onderlinge samenwerking én je gevoel van welzijn.

Onderzoekers van de universiteiten van Exeter en Arizona volgden ruim anderhalve week lang 151 werknemers en kwamen tot een duidelijke conclusie: die kleine gesprekjes over het weer of je plannen voor het weekend zijn een soort sociaal smeermiddel. Ze helpen je om je plek te vinden binnen een team, zorgen voor een prettige sfeer en versterken de onderlinge band.

Eerder werd al geschreven dat informele momenten een positief effect hebben op hoe je je voelt tijdens het werk. Wie regelmatig een kort praatje maakt, voelt zich vaker gesteund door collega’s en is sneller bereid om een ander te helpen. Dat draagt bij aan een soepelere samenwerking. En ja, volgens de onderzoekers zijn het vaker vrouwen dan mannen die deze praatmomenten aangrijpen.

Niet altijd even handig

Toch heeft smalltalk ook z’n valkuilen. Wordt er op het verkeerde moment gekletst. bijvoorbeeld als iemand net helemaal in z’n werk zit, dan kan dat behoorlijk verstorend zijn. Vooral mensen die minder gevoelig zijn voor sociale signalen, hebben er meer moeite mee om zich daarna weer op hun taken te concentreren.

Collega’s die juist goed aanvoelen wanneer een praatje welkom is, ervaren die verstoring een stuk minder. Bij hen wegen de sociale voordelen duidelijk op tegen een korte onderbreking van het werkritme.

Volgens de onderzoekers zit de kracht van smalltalk in de juiste timing en dosering. Even bijpraten bij het binnenkomen of een kort moment tijdens de lunch werkt het beste. Het gaat daarbij niet om wát er gezegd wordt, maar om het gevoel van menselijk contact.

In tijden van hybride werken – deels thuis, deels op kantoor – dreigen dit soort spontane momenten te verdwijnen. Toch blijkt juist dan informeel contact van groot belang voor het teamgevoel. Een gezamenlijke onlinekoffiepauze of een luchtige start van een vergadering kan wonderen doen.

Kortom: een beetje geklets is niet alleen gezellig, het maakt je werkdag ook echt beter.