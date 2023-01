Lil Kleine geeft eerste show in Nederland sinds incident met Vaes

Lil Kleine heeft vrijdagavond opgetreden in de Ziggo Dome in Amsterdam. Jorik Scholten, zoals de rapper echt heet, was een mystery guest bij het concert van SFB and Friends in Amsterdam. Scholten deelt op zijn Instagram Stories zelf beelden van het verrassingsoptreden. Daarop is te zien dat hij op het podium verschijnt tijdens het nummer Investeren in de liefde. Het is voor het eerst dat Scholten in Nederland optreedt sinds hij wordt verdacht van het mishandelen van zijn ex-verloofde Jaimie Vaes. In februari kwamen via juicekanaal Life of Yvonne beelden naar buiten waarop te zien was dat hij Vaes met haar hoofd tussen een autodeur klemde. Vaes verbrak daarop de relatie met de artiest. Het OM doet nog altijd onderzoek naar het incident.