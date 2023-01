Openhartige Harry vertelt dat hij seksscènes Meghan googelde (en 25 mensen heeft gedood)

Prins Harry (38) stelt niet teleur in zijn biografie Spare. Hij vertelt niet alleen over zijn drugsgebruik en 'eerste keer' maar ook dat hij de sekssc`ènes van Meghan googelde.

Eerder werd al een fragment bekend waarin hij schrijft over zijn tijd in het leger: “Ik kon altijd precies vertellen hoeveel vijandelijke strijders ik had gedood. (...)Dus mijn nummer: vijfentwintig. Het was niet iets dat me met voldoening vervulde, maar ik schaamde me ook niet. Natuurlijk had ik dat cijfer liever niet op mijn militaire cv gehad, of in mijn hoofd, maar ik had ook liever geleefd in een wereld zonder de taliban, een wereld zonder oorlog.”

Ook is hij open over de slechte band tussen William en Meghan. De Britse kroonprins noemt haar "lastig, onbeleefd en iemand die wrijving veroorzaakt”. Harry zou ook geslagen zijn door William. “Ik landde op de drinkbak van de hond. Die brak onder mijn rug en de stukken sneden in me. Zo lag ik daar een moment, verdoofd, toen krabbelde ik overeind en zei ik dat hij moest opdonderen.”

Verder heeft Harry geen moeite om te vertellen over zijn seksuele behoeftes. Hij googelde bijvoorbeeld de seksscènes die zijn vrouw speelde in de advocatenserie Suits. “Ik zag hoe ze haar tegenstander bijna verscheurde in een kantoorruimte. Dat soort dingen hoef ik niet te zien. Nu heb ik elektroshocktherapie nodig om de beelden weer te wissen uit mijn geheugen.”