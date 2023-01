Rachel Hazes en Coldeweijer tegenover elkaar in de rechtbank

Rachel Hazes en Yvonne Coldeweijer staan maandag tegenover elkaar in de rechtbank van Amsterdam. Hazes eist dat Coldeweijer, de vrouw achter juicekanaal Life of Yvonne, een rectificatie plaatst voor een video die zij online heeft gezet.

In de video doet Coldeweijer volgens Hazes "onjuiste en zeer kwetsende uitlatingen" over de rol van Hazes bij het uitlekken van een persoonlijke brief van haar zoon André Hazes aan diens ex Sarah van Soelen. Ook deed Coldeweijer uitspraken over de gevolgen die dat zou hebben voor de verstandhouding tussen moeder en zoon Hazes. De advocaat van Hazes vindt de beweringen van Coldeweijer "alle perken te buiten gaan".

Eerder had Coldeweijer de video al offline gehaald na een sommatie van Hazes, maar op 27 december besloot zij de video toch weer online te zetten. Coldeweijer is er namelijk zeker van dat zij gelijk heeft en er geen contact is tussen Hazes en haar zoon André. "We hebben de waarheid zelf kunnen aanschouwen en ik zal me daarom ook niet laten intimideren", aldus Coldeweijer.