Openhartige Hazes geeft Jinek beste kijkcijfers van de week

De uitzending van talkshow Jinek met André Hazes was de best bekeken aflevering van de afgelopen week. Volgens de Stichting KijkOnderzoek (SKO) schakelden 743.000 kijkers in op RTL4 om naar het praatprogramma te kijken. De edities van de afgelopen week trokken tussen 627.000 en 682.000 kijkers. Jinek stond overigens donderdagavond, ondanks Hazes, niet in de top 10 van best bekeken programma's. Deze aantallen bezorgden RTL en Eva Jinek een 14e plek in de lijst. Hazes zei in de uitzending onder meer zijn gezin "een beetje sneu" te vinden. Het best bekeken programma van de donderdagavond was De Slimste Mens, waar ruim 2,1 miljoen mensen naar keken. Daarna volgden het NOS Journaal van 20.00 uur (1,9 miljoen) en het Half Acht Nieuws van RTL 4 (1,1 miljoen).