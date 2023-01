Vrouw die aangifte deed tegen Danny de Munk 16 maart gehoord

De vrouw die aangifte deed van verkrachting tegen Danny de Munk, wordt op 16 maart gehoord. Dat laten Royce de Vries, de advocaat die De Munk bijstaat, en Anthony Leigh, die de vrouw bijstaat, weten aan het ANP. De advocaten bevestigen daarmee eerdere berichtgeving van Shownieuws. Tijdens het verhoor staan de vrouw en de zanger samen in de rechtszaal. De rechtbank van Amsterdam maakte eind vorig jaar bekend het verzoek van De Munk goed te keuren om de vrouw in het openbaar te horen. Of het getuigenverhoor op 16 maart ook openbaar is, is volgens beide advocaten nog niet zeker. "Of het wel of niet openbaar is wordt nog bepaald", zegt De Vries, het gebeurt "in ieder geval onder ede." Tijdens het getuigenverhoor wordt ook de zanger gehoord, schrijft Shownieuws. "Ze is verplicht te verschijnen", zei Leigh tegen Shownieuws. "Wat haar houding zal zijn, moet nog met haar besproken worden." De Munk wenst in dit stadium nog niet te reageren in de media, liet De Vries weten aan het entertainmentprogramma. Half november werd bekend dat De Munk niet werd vervolgd voor verkrachting door de rechtbank vanwege onvoldoende bewijs. In juni kwam naar buiten dat een vrouw aangifte van verkrachting had gedaan tegen de zanger. Het slachtoffer zou zo'n vijftien jaar geleden nauw met hem hebben samengewerkt bij de musical Ciske de Rat. De Munk heeft de beschuldigingen van de vrouw altijd ontkend. Wel gaf hij toe met haar te hebben gezoend. De artiest sprak van een valse aangifte en deed daarom een tegenaangifte.