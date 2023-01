Anna Delvin werkt aan eigen tv-show

Anna Sorokin, de fraudeur die de inspiratiebron vormde voor de hoofdpersoon uit de Netflixserie Inventing Anna, werkt aan een eigen tv-programma. In haar appartement in New York, waar ze onder elektronisch huisarrest staat, nodigt ze verschillende gasten uit met wie ze gaat dineren.

Sorokin mikt onder meer op acteurs, muzikanten, socialites, journalisten en mensen uit de top van het bedrijfsleven. Volgens Variety wil ze in de serie haar verhaal vertellen, doet ze ook haar toekomstplannen uit de doeken en wil ze tevens haar imago weer opbouwen.

Tussen 2013 en 2017 deed Sorokin zich lange tijd voor als Anna Delvey, zogenaamd een rijke Duitse erfgename. Zo at ze in restaurants, sliep ze in hotels en vloog ze met vliegtuigen zonder hiervoor te betalen. Na een gevangenisstraf van vier jaar werd ze vorig jaar februari vrijgelaten. Korte tijd later werd ze opgepakt omdat haar visum was verlopen. In oktober kwam ze weer op vrije voeten. Sindsdien heeft ze huisarrest.

Vanuit de gevangenis verkocht Sorokin in 2018 de rechten van haar levensverhaal aan Netflix. De streamingdienst maakte op basis daarvan de serie Inventing Anna, met Julia Garner in de hoofdrol.