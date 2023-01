Makers Slag om de Schelde werken aan serie over Joodse Raad

Productiehuis Levitate Film, dat eerder de bioscoophit De Slag om de Schelde maakte, werkt aan een televisieserie over De Joodse Raad. Dat meldt producent Alain de Levita op Facebook. De opnames zijn onlangs van start gegaan. Levitate Film werkt voor het project samen met de EO. De serie bestaat uit vijf delen. Hoofdrolspelers worden later pas bekendgemaakt. Het scenario is geschreven door Roos Ouwehand (Mi Vida, Oogappels) en Paul Jan Nelissen (Van God los, Oorlogswinter). De regie is in handen van Paula van der Oest en Matthijs van Heijningen jr. De serie is mede gebaseerd op het boek dat journalist Hans Knoop in 1983 schreef over De Joodse Raad. De raad werd in de Tweede Wereldoorlog door de nazi's in het leven geroepen om de deportatie van de Nederlandse joden efficiënt te laten verlopen. Grote dilemma's Het verhaal wordt verteld door de ogen van David Cohen, de voorzitter van de Joodse Raad. "In de serie worden de onvoorstelbare dilemma's waar de Duitse overheerser de Joodse gemeenschap voor stelde in beeld gebracht", aldus de makers. Het is niet de eerste Nederlandse filmproductie over de Joodse Raad. Regisseur Rudolf van den Berg maakte in 2012 de speelfilm Süskind, over de Joodse verzetsheld die samenwerkte met de Duitsers maar ondertussen meer dan duizend mensen wist te behoeden voor deportatie.