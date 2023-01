Britney Spears: ik leef, ben gezond en klaar voor een nieuwe dag

Britney Spears heeft opnieuw laten weten dat het goed met haar gaat nadat fans eerder deze de week de politie hadden gebeld omdat ze zich zorgen om haar maakten. "Ik leef, ben gezond en klaar voor een nieuwe dag", schrijft de zangeres op Twitter. Spears vroeg eerder deze week om privacy nadat de politie aan haar deur had gestaan om te checken of het wel goed ging. Volgens de zangeres waren de telefoontjes van haar fans een uit de hand gelopen grap. Ze laat nu weten blij te zijn dat ze voor zichzelf is opgekomen. "Kan je het geloven? Ik eerlijk gezegd niet. Dat gezegd hebbende, weet dat ik mijn best doe." De zangeres zegt goed voor zichzelf te zorgen, onder meer door te sporten. "Ik doe het binnen, buiten, waar ik maar wil."