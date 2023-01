Deze bekende rapper gaf zes jaar lang 2400 euro per dag uit aan drugs

Rapper Flavor Flav (63) gaf in zes jaar tijd meer dan 5 miljoen euro uit aan drugs, vertelt de artiest, die bekend is van Public Enemy in podcast Off The Record.

"Er was een tijd dat ik tussen de 2.200 en 2.400 euro per dag aan drugs uitgaf. Dit deed ik zes jaar lang, reken maar uit." Dat komt neer op zo'n 850.000 euro per jaar.

Maar de rapper ging nog een stap verder: hij dealde ook drugs. "Ik ga niet liegen, ik verkocht ook veel", biecht hij in de podcast op. "Maar ik was zelf de beste koper. Ik had toen heel veel geld, maar ik deed gewoon het verkeerde ermee."