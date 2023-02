Rapport stichting Harry en Meghan vrijgegeven: waar zijn miljoenen gebleven? En waarom loopt personeel weg?

De stichting van Harry en Meghan heeft voor het eerst een rapport uitgebracht met cijfers. Dat komt het glamourkoppel meteen op veel kritiek te staan. Want wat is er gebeurd met al die miljoenen die bij de Archewell Foundation zijn binnengekomen?

Het gevallen prinselijk paar heeft volgens de cijfers de lieve som van 13 miljoen dollar opgehaald. Daarvan is slechts 3 miljoen dollar uitgekeerd aan goede doelen. Een simpele rekensom leert dat er dus nog zo'n 10 miljoen dollar in kas is. Wat daarmee is gebeurd of nog moet gebeuren, maakt het sobere rapport van slechts 24 pagina's niet duidelijk. Er is geld gegaan naar coronavaccins, naar vluchtelingen in Oekraïne en Afghanistan en naar honger lijdende Amerikanen. Maar verder blijft het vaag wat er van al die miljoenen terechtkomt.

Strijkstok

“Harry en Meghan harken geld binnen als tarwe op een veld”, zegt de Britse Norman Baker, oud-parlementariër met de koninklijke financiën in de portefeuille. “Hun stichting werd opgericht als een hulpmiddel voor goede doelen, maar slechts een fractie van het ingezamelde geld lijkt gespendeerd te zijn. Ik denk dat degenen die hebben geholpen deze berg geld op te bouwen, graag willen weten wat ze van plan zijn te doen met de miljoenen die ergens veilig in een bankkluis werden opgeborgen.”

Ook op social media klinkt kritiek. “13 miljoen dollar opgehaald, 3 miljoen dollar verdeeld. Waar is die andere 10 miljoen dollar dan gebleven?” vraagt iemand. Een ander schrijft: “Aan welke handen zijn die overgebleven miljoenen blijven kleven?” En weer iemand anders: “Zo veel opgehaald en toch zo weinig weggeschonken. Volgens mij klopt hier iets niet.”

Personeel rent weg

En dan is er nog een ander punt: zowat de hele top van de stichting is binnen het jaar alweer vertrokken. Het hoofd interne content, de marketingdirecteur, de grote baas van de stichting, het hoofd audio en de algemeen directeur, ze hielden het allemaal al snel voor gezien.

De vergelijking met de hofhouding van het Britse koninklijk huis is snel gemaakt: ook daar vertrok de ene na de andere medewerker die onder Meghan moest werken. De Amerikaanse diva zou onmogelijk zijn in de omgang.