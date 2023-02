Raadselachtige beelden: Ali B staat in z’n zwembroek in Almere en preekt over positiviteit

Meer dan een jaar geleden kwam rapper en The Voice-coach Ali Bouali in opspraak wegens de vermeende aanranding en verkrachting van deelnemers aan de RTL-talentenjacht. Nu laat hij voor het eerst weer van zich horen op sociale media.

“Mensen vragen aan mij: “Ali, wat doe jij nou op zo'n ochtend? Het regent, het is koud. De zon schijnt niet. En je denkt bij jezelf, waarom niet? Waarom schijnt de zon niet?!” Dan zeg ik: de zon schijnt altijd, weet je waar? In je hart, je moet het alleen maar zien. Good morning!” zegt Ali B terwijl hij in een druilerige setting tussen de Almeerse woonhuizen het vieze water in springt.

Termen als 'Gut health' en 'positive energy' dansen in gekleurde letters door het beeld. Waarschijnlijk is de plaats van handeling de achtertuin van de familie Bouali en hebben de buren van de gevallen ster de gordijnen niet toevallig dichtgetrokken.

De comments op TikTok zijn niet mals. “Stel je voor je buurman is Ali. Gelijk de waarde van je huis -80%”, is de populairste opmerking. Ook wordt hij 'de nieuwe Keith Bakker' genoemd.