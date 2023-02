Zangeres Karsu heeft nauwelijks contact met familie: ‘Oma en tante liggen onder het puin’

Zangeres Karsu heeft zo'n vijftig familieleden die in Turkije wonen, vertelt ze op de radio in Met het oog op morgen. "We zijn best wel een grote familie. We zijn wel met vijftig, van wie we met zo’n drie contact hebben.”

Haar oma en tante liggen vermoedelijk 'ergens onder het puin', vertelt ze. De man van haar tante is gered. De oma van Karsu kan niet meer goed lopen. "Het gebouw waarin ze woont is ingestort.”

De zangeres heeft maar met enkele familieleden contact dus hoe het met de rest gaat is onbekend. "Het is bizar als ik het zo zeg. Ik denk dat ik het me nog niet zo goed realiseer.”

Karsu was op de dag van aardbeving toevallig voor werk in Istanbul. "Door de dag heen kregen we steeds meer informatie, maar voornamelijk ook geen informatie en geen contact. Dat is wat het heel erg moeilijk heeft gemaakt.”

Ze is nu weer in Nederland. Maar ze vroeg zich af of ze niet "de andere kant op, terug naar het dorp” moest. "Misschien ga ik nog wel, ik weet het niet.”

Inmiddels zijn er ruim 5000 doden door de aardbeving in het zuiden van Turkije. Het dodental kan volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) oplopen tot 20.000.