Harry wil gewoon geld verdienen: ‘Binnen paar jaar is hij miljardair’

In ieder interview, boek of podcast murmelt prins Harry nog wat over dat hij zijn kant van het verhaal wil vertellen en het graag goed wil maken met zijn familie, maar veel waarschijnlijker is dat hij gewoon ordinair geld wil verdienen.

Zonder de centjes van papa en mét een peperdure leefstijl moet er natuurlijk brood op de plank komen. En wel zo snel mogelijk: nu zijn Harry en Meghan nog beroemd. Dat zou bij gebrek aan prestaties en een beroemde familie weleens snel afgelopen kunnen zijn. Maar dan heeft het gevallen prinselijk paar de schaapjes allang op het droge. Volgens berekeningen van Forbes zijn de Sussexes binnen een paar jaar miljardair. En dat alleen maar door een beetje de vuile was buiten te hangen.

Niet meer geliefd

Ondertussen is de populariteit van Harry overigens wel gekelderd. Stond in 2019 volgens onderzoek van Ipsos nog 70 procent van de Britten achter de prins, nu is dat nog maar 23 procent.

Volgens Forbes kan het Harry allemaal weinig schelen. Hij wist van tevoren al dat de band met zijn familie onherstelbaar was. “Dat zegt hij om sympathieker over te komen, maar eigenlijk moeten Harry en Meghan vooral geld verdienen, nu ze nog vers in het geheugen zitten bij iedereen", klinkt het bij het Amerikaanse zakenblad. “Nu ze nog relevant genoeg zijn om hun verhaal voor veel geld te verkopen. Hun voornaamste doel hebben ze dus bereikt, want ze hebben een mooie duit verdiend aan hun vele deals met de grote media.”

Miljardenimperium

Zo kregen ze voor hun podcast op Spotify 28 miljoen euro. Van Netflix ontvingen ze 91 miljoen voor de beruchte documentaire. Het voorschot voor het boek van Harry, Reserve, bedroeg al 18 miljoen euro en inmiddels zijn er alleen al in het VK 750.000 exemplaren verkocht. In totaal hebben Harry en Meghan al zeker 130 miljoen euro verdiend. Iedere speech die ze geven levert hen 900.000 euro op. Ook verdienen ze vermoedelijk nog miljoenen per jaar met hun rollen bij enkele investeringsbedrijfjes.

Als Harry zo doorgaat, is hij binnen no time miljardair, denken ze bij Forbes. “Hij is goed op weg om de miljardgrens over te gaan. Geef hem nog een paar jaartjes, en hij kan een miljardenimperium uitbouwen in de VS. Op voorwaarde dat zijn populariteit, en die van zijn vrouw, niet te drastisch meer daalt. Als hij daarover waakt, en zijn kaarten slim blijft spelen, ziet zijn financiële toekomst er bijzonder rooskleurig uit.”