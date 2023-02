Rachel en Roxeanne Hazes voor de rechter om Hazes-erfenis

Rachel Hazes staat donderdagmiddag tegenover haar dochter Roxeanne in de rechtbank in Utrecht. Roxeanne en een voormalig testamentair bewindvoerder hebben een zaak aangespannen tegen Rachel omdat zij zich volgens hen ten onrechte voordoet als erfgename van de wijlen volkszanger André Hazes. In een verklaring liet Bernard Tomlow, de woordvoerder van Roxeanne, weten dat "maandenlang achter de schermen, buiten de media en zonder procedures, geprobeerd is om opheldering te krijgen over een aantal relevante zaken". "Helaas blijft, gezien de gedane onderzoeken, er niets anders over dan dat de rechter de knoop doorhakt, hoezeer ook geprobeerd is om dit te voorkomen", luidde het statement. Royce de Vries, de advocaat van Rachel, liet eerder aan het ANP weten "in dit stadium nog niets te melden". Het kort geding dient om 15.00 uur in de rechtbank in Utrecht.