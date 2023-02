Roxeanne niet aanwezig in rechtbank om ‘puur emotionele redenen’

Roxeanne Hazes is donderdagmiddag om "puur emotionele" redenen niet aanwezig bij het kort geding dat zij tegen haar moeder Rachel heeft aangespannen. Dat zei een van haar advocaten in de rechtbank in Utrecht. "Omwille van mijn mentale gezondheid ben ik er niet aan toe om fysiek aanwezig te zijn", luidde de boodschap die namens Roxeanne werd voorgelezen. Volgens Roxeanne zou zij "twee stappen achteruit zetten" als ze aanwezig zou zijn. Een andere reden dat de 30-jarige zangeres niet van de partij wil zijn, is haar moeder. "Ik heb er bewust voor gekozen om niet meer mee te doen aan initiatieven waar zij bij betrokken is." In haar verklaring noemde zij het aanspannen van de zaak "een van de moeilijkste dingen die ze in haar leven heeft moeten doen." Samen met een voormalig testamentair bewindvoerder heeft Roxeanne tegen haar moeder een kort geding aangespannen. Zij zijn namelijk van mening dat Rachel zich ten onrechte profileert als erfgename van de wijlen André Hazes. Roxeanne heeft naar eigen zeggen "maandenlang geprobeerd dit moment te voorkomen". De zangeres geeft aan "erg bang" te zijn. "Dit alles gijzelt mij al maanden", vervolgt Roxeanne in de verklaring. "Na ruim achttien jaar hebben alle betrokkenen van de nalatenschap recht op de waarheid." André Hazes overleed in september 2004.