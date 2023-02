Auteurs en uitgevers steunen Lammers in paginagrote advertentie

Alle landelijke dagbladen publiceren zaterdag een paginagrote advertentie waarin auteurs en uitgevers steun betuigen aan schrijver Pim Lammers. De advertentie is door zeker 2000 mensen uit het vak ondertekend, meldt boekenkoepel CPNB. In de advertentie staat dat de initiatiefnemers het verschrikkelijk vinden dat Lammers zich terug heeft moeten trekken als schrijver van het kinderboekenweekgedicht omdat hij talloze doodsbedreigingen ontving. "De aanvallen volgden op een kort verhaal dat Lammers in 2015 voor volwassenen schreef. Doodsbedreigingen aan het adres van schrijvers zijn onaanvaardbaar, ongeacht hoe je hun werk interpreteert of wat je ervan vindt. Wij vinden het niet acceptabel dat schrijvers in hun veiligheid en vrijheid worden bedreigd." De steunbetuiging is spontaan ontstaan bij enkele auteurs en uitgevers waarna de Groep Algemene Uitgevers (GAU) de actie coördineerde. Naast schrijvers, illustratoren en vertalers hebben tal van organisaties uit het boekenvak de oproep medeondertekend. De doodsbedreigingen volgden na een onlinehetze op sociale media. Veel mensen vonden het niet kunnen dat Lammers een gedicht voor de Kinderboekenweek zou schrijven omdat de auteur bijna tien jaar geleden een verhaal voor volwassenen schreef over de relatie tussen een tienerjongen en zijn trainer.