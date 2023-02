Interviewprogramma André van Duin direct kijkcijferhit

Het nieuwe programma Bij Van Duin op de Achterbank van Omroep MAX heeft vrijdagavond direct een groot publiek getrokken. Naar de eerste aflevering, waarin André van Duin in gesprek ging met Youp van 't Hek, werd door bijna 1,6 miljoen mensen bekeken, meldt Stichting KijkOnderzoek.

In de show rijdt Van Duin samen met verschillende komieken in een Rolls-Royce naar het theater waar de gast van de aflevering na de opname optreedt. Onderweg praten de twee over humor en het vak van cabaretier. In de eerste uitzending bleek Eva Jinek achter het stuur te zitten.

Bij Van Duin op de Achterbank werd op NPO 1 uitgezonden na de finale van De Slimste Mens. Dat programma was met bijna 3 miljoen kijkers verreweg het best bekeken programma van de dag.

RTL 4 was op primetime de op een na best bekeken zender met Chantals Pyjama Party, waar 715.000 mensen naar keken. De talkshow Jinek trok daarna 619.000 kijkers. SBS6 zette met Ministars een score van 402.000 kijkers neer, Vandaag Inside wist 853.000 mensen te boeien.