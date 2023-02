Karsu verliest meer familieleden door aardbevingen

Zangeres Karsu heeft opnieuw verschrikkelijk nieuws gekregen. Het gezin van haar nicht heeft de zware aardbevingen van vorige week niet overleefd, zo deelt ze op Instagram.

"Rust zacht mijn nicht Aytül, haar man Isa en mijn nichtjes Helin, Hira en Hazal", schrijft Karsu bij een reeks foto's van het gezin. Eerder deelde de zangeres, die van Turkse komaf is, al dat vier andere familieleden het natuurgeweld ook niet hebben overleefd.

Het dodental door de verwoestende aardbevingen in Turkije en Syrië is zaterdag naar ruim 25.000 gestegen. Volgens de Turkse president Erdogan vielen er alleen in Turkije 21.848 doden. In Syrië staat het dodental op ruim 3500.