Akyol vreest voor aantal slachtoffers aardbeving: weten veel niet

Özcan Akyol vreest voor het oplopende aantal overledenen van de aardbeving in het zuiden van Turkije, op de grens met Syrië. Dat schrijft de 38-jarige presentator op Twitter. "Grootste ramp ooit in Turkije", aldus Akyol. "Wat ik vrees: we weten veel nog niet", zegt de presentator. "Sommige wijken en dorpen zijn nog niet bereikt." Het dodental van de aardbeving is inmiddels opgelopen tot meer dan 28.000. Nog altijd wordt gezocht naar overlevenden die onder het puin liggen. Akyol liet eerder in een gesprek met ANP weten dat hij de situatie in Turkije en Syrië op de voet volgt. Hij sprak van een humanitaire ramp. "Ik denk dat wij in Nederland niet begrijpen hoe groot de impact hiervan is. Omdat het zo allesverwoestend is", zei hij. De presentator heeft geen familie in het getroffen Turkse gebied wonen. Wel nam Akyol daar vorig jaar twee afleveringen van zijn programma De neven van Eus op en bracht hij er niet lang geleden zijn vakantie door.