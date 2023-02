Zwangere Rihanna maakt comeback tijdens pauzeshow Super Bowl

Rihanna is opnieuw zwanger. Dat heeft een woordvoerder van de 34-jarige zangeres bevestigd, schrijft The New York Times. Online werd na het eerste optreden in vijf jaar van de artiest uit Barbados, in de rust van de Super Bowl, al druk gespeculeerd over de vraag of zij binnenkort voor de tweede keer moeder zou worden.

Tijdens de show droeg Rihanna een knalrode jumpsuit die losjes om haar lichaam viel, maar die aan de voorkant deels was opengeritst. Volgens fans op sociale media was door die opening een beginnend zwangerschapsbuikje te zien. En dat klopt dus.

In mei vorig jaar beviel Rihanna van haar eerste kind: een zoon.