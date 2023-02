Burgemeester Halsema bezoekt Karsu en familie

Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam is langsgegaan bij zangeres Karsu en haar familie. Halsema deed dat om haar medeleven te betuigen "voor het verlies van hun geliefden bij de aardbeving in Turkije", schrijft ze maandag op Instagram. "De familie Dönmez gaat momenteel door een verdrietige periode. Ze hebben veel familieleden verloren in Hatay, de streek die zo zwaar getroffen is", vervolgt de burgemeester, die foto's deelt van haar bezoek op zondag. Ook vraagt Halsema mensen Karsu's kookboek in de voorverkoop aan te schaffen, omdat de zangeres de opbrengsten doneert, of om te doneren aan Giro555. "Elke vorm van hulp is welkom en hard nodig", aldus de burgemeester. "Karsu, ik wens je heel veel sterkte en kracht toe in deze moeilijke periode."