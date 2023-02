Gisteren is de 21-jarige profvoetballer Mohamed Ihattaren aangehouden door de politie in Amsterdam. Hij wordt verdacht van het mishandelen van zijn ex-vriendin. Dat schrijft De Telegraaf.

De politie heeft maandagochtend ook een inval gedaan in zijn woning in Vleuten. In september vorig jaar verloofde hij zich met TikTok-ster Yasmine. Zes weken na de romantische post bleek het stel al weer van elkaar gescheiden te zijn.