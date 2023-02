NDT betreurt actie met hondenpoep van choreograaf

Het Nederlands Dans Theater (NDT) in Den Haag "betreurt ten zeerste" dat zijn vaste choreograaf Marco Goecke afgelopen weekeinde hondenpoep in het gezicht van een recensente heeft gesmeerd. Dat deed hij in de foyer van het Staatstheater Hannover, waar hij balletdirecteur is. Een stuk over zijn werk van de publiciste van de Frankfurter Allgemeine Zeitung was niet erg bij de Duitse kunstenaar in de smaak gevallen.

"Wij betreuren ten zeerste dat dit incident heeft plaatsgevonden, waarin Marco Goecke de persoonlijke integriteit van de betrokkene heeft geschonden. Dit handelen is in strijd met onze waarden die we als leidraad in al onze samenwerkingen hanteren", schrijft de directie van het Nederlandse gezelschap. Goecke bedenkt met een zekere regelmaat nieuwe balletten voor het NDT. "Marco Goecke is een gewaardeerd associate choreograaf van NDT met wie wij al jarenlang met veel plezier samenwerken, met prachtige danscreaties als resultaat", aldus de verklaring verder. Het Staatstheater Hannover schorst Goecke nu als balletbaas, aldus Duitse media. Het vindt dat hij zwaar over de schreef is gegaan tegenover het slachtoffer van de poepaanval, Wiebke Hüste, en het ballet en operahuis grote schade heeft toegebracht. Hij mag er voorlopig ook niet meer over de vloer komen. Teckel Het voorval had plaats op zaterdagavond, bij de première van de balletavond Geloof - Liefde - Hoop. De choreograaf, die een teckel bezit en kennelijk een zakje poep bij zich had, zou boos zijn geworden over een stuk over zijn productie In the Dutch Mountains, dat recent in Den Haag in première ging. Goecke deed ervoor inspiratie op uit Cees Nootebooms roman In de Bergen van Nederland en het lied In the Dutch Mountains van de Nederlandse band Nits. Goecke werd onder meer onderscheiden met de Jiří Kylián Ring. In 2013 trad hij in dienst bij het NDT als associate choreograaf, wat betekent dat hij zeker elk jaar een ballet voor het gezelschap maakt. Of In the Dutch Mountains op het repertoire blijft en of Goecke verbonden blijft aan het NDT, is nog niet bekend. Het gezelschap heeft nog niet met hem kunnen spreken.