Omroepen komen eind maart met aanpassingen journalistieke code

Het College van Omroepen (CvO), het orgaan waarin alle ledenomroepen zich hebben verenigd, is van plan eind maart een update van de journalistieke code van de NPO te presenteren. Dat heeft een woordvoerder van de CvO laten weten.

De journalistieke code van de NPO is de algemene code voor alle journalistieke redacties van de publieke omroep. Met deze code krijgt het publiek inzage in de werkwijze, regels en normen van de diverse Hilversumse redacties. De omroepen lichten tegen die tijd toe om wat voor aanpassingen het gaat.

De Nationaal Coördinator Discriminatie en Racisme (NCDR) vroeg eind 2022 de journalistieke NPO-code aan te passen naar aanleiding van het meest recente rapport van de ombudsman van de NPO over Ongehoord Nederland. De ombudsman, Margo Smit, concludeerde in dat rapport dat er op basis van de huidige code niet getoetst kan worden of een item racistisch is of niet. Zij deed deze uitspraak nadat er klachten waren binnengekomen over een uitzending van Ongehoord Nieuws, het televisieprogramma van ON!. Klagers stelden dat een item in dit programma racistisch was.

De NPO liet in een reactie op het rapport van de ombudsman weten dat de code onder verantwoordelijkheid van de omroepen valt, niet onder verantwoordelijkheid van de NPO.