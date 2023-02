Nederlandse bijna-ex: “Boris Becker kan een duivel zijn!”

Boris Becker, terug uit de gevangenis, is bezig met een charme-offensief. Maar zijn bijna-ex de Nederlandse Sharlely trapt er niet in. Zij is op papier nog met de ex-tennisster getrouwd, omdat Boris de scheiding al vijf jaar saboteert: geen scheiding betekent geen alimentatie. En dus betaalt hij volgens Lily vrijwel niets voor de opvoeding van zijn zoon Amadeas (13). "Sinds april 2022 heeft Boris ons geen cent meer betaald voor onderhoud," zegt ze tegen Bild.

"Het maakt Boris niet uit of we het goed of slecht metons gaat. We hadden een mooie liefde. Toen ik mezelf begon te emanciperen in het huwelijk, kwamen de ruzies. Ook vanwege de leugens van Boris over zijn financiën.”

“Het is niet mijn schuld dat hij naar de gevangenis moest. Hij heeft zijn reputatie helemaal alleen verpest. Als we onze zoon niet hadden, zou hij geen rol meer in mijn leven spelen. Hij moet gewoon de verantwoordelijkheid nemen voor zijn kind, meer vraag ik niet. Als iemand mijn kind kwaad doet, word ik de leeuwenmoeder. Boris weet dat.”

"Boris kan charmant en liefdevol zijn als hij dat wil. Maar ook extreem kwetsend met woorden. Een duivel. Boris houdt van zijn kinderen en zijn moeder. Voor zover liefde voor hem mogelijk is”, zegt Sharlely.

"Nee. De gevangenis heeft Boris geen beter mens gemaakt. Boris leeft in zijn wereld, waarin alles om Boris Becker draait."