Stemexpert ontmaskert de Mol: deze persoon is te horen in audiofragment

Wie is de Mol? nadert met rasse schreden zijn ontknoping. Er zijn nog vier kandidaten over, van wie er eentje zaterdag de kans kreeg om met de Mol te bellen. De stem was vervormd, maar een stemexpert kon er toch belangrijke informatie uithalen.

Voor De Telegraaf bespreekt Max van den Broek wekelijks met Karlijn Benoster wat hem opviel in de laatste aflevering van Wie is de Mol? Uiteraard kwam ook het fragment aan de orde waarin Jurre Geluk live met de Mol kon praten. Max sprak daarover met stemactrice Donna Vrijhof. En haar viel iets op. Ten eerste sliste de persoon aan de telefoon niet, terwijl Ranomi en Daniël dat wel een klein beetje doen. Zij zouden daarom afvallen.

En ten tweede sprak die persoon met een zogenoemde tongpunt-R. Dat is een rollende R voor in de mond, in tegenstelling tot een huig-R die achterin bij de keel wordt gevormd. De enige die de R op die manier uitspreekt is....Soy Kroon. Bovendien sprak de Mol Jurre aan de telefoon aan met Jur. En dat deed Soy later ook toen de groep weer bij elkaar kwam. De anderen noemen hem voor zover bekend voluit Jurre.

Het zou opmerkelijk zijn als Soy de Mol is, omdat er tot nu toe niet zo heel veel aanleiding is om dat te denken en inmiddels de grote meerderheid van de kijkers ervan uitgaat dat Jurre de rol van opperbedrieger heeft en dus met zichzelf belde.