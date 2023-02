Astrid Kersseboom verslaapt zich voor NPO Radio 1 Journaal

Astrid Kersseboom, presentator van het NPO Radio 1 Journaal, heeft zich vrijdagochtend verslapen. Ze werd daarom het eerste uur vervangen door nieuwslezer Catrien Straatman.

"En tegenover mij zit Astrid Kersseboom, Astrid goeiemorgen", zei Straatman iets voor 07.00 uur vrijdagochtend. "Waar kom jij nou vandaan?"

"Nou ik zou bijna zeggen: goeiemiddag", antwoordde Kersseboom. "Een ouderwets gevalletje van verslapen. En ik snap nog niet hoe het gebeurd is, want mijn wekker stond gewoon en mijn telefoon lag naast mijn oor dus ze hebben me ook gebeld, maar die stond op stil. Zelfs van trillen dus niet wakker geworden."

Straatman heeft het "goed gedaan", vervolgde Kersseboom. "Ik denk even een applausje."