Hazes had nog meer kinderen. Die zijn nu ook boos

Andre Hazes was voor hij Rachel ontmoette (die was toen 15) al twee keer eerder getrouwd. En uit een van die huwelijken heeft hij nog twee kinderen. Volgens Prive beginnen die zich ook te roeren tegen Rachel en hoe die er met het geld van Hazes sr vandoor schijnt te zijn gegaan. Rachel deed altijd of die twee niet bestaan. Maar dochter Nathalie en zoon Melvin bestaan wel degelijk en blijken nu, op afstand, met belangstelling de procedure te hebben gevolgd die halfzus Roxeanne had aangespannen. Daarin is vastgesteld dat Rachel geen erfgenaam is van André. In een vervolgprocedure moeten de consequenties daarvan worden uitgevochten.

„Nathalie en Melvin zijn akkoord gegaan met hun kindsdeel, hun legitieme portie zoals die was vastgelegd. Maar daarover was toen ook al discussie”, zegt een ingewijde tegen Prive. „Er werd verondersteld dat Andrés villa, die uiteindelijk is getaxeerd op 800.000 euro, maar 400.000 euro waard zou zijn. Daarop hebben ze toen ja gezegd, maar nu horen we heel andere bedragen dan waarmee zij destijds hebben ingestemd. Het gaat ineens over veel meer rekeningen en nog een huis. Er was dus veel meer geld dan zij op dat moment te horen hadden kregen. Er werd ook voorgespiegeld dat in de toekomst weinig royalty’s te verwachten waren uit plateninkomsten en rechten, omdat cd’s nog nauwelijks werden verkocht.”