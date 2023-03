Mia Nicolai en Dion Cooper zakken iets bij de bookmakers

Mia Nicolai en Dion Cooper zijn sinds de presentatie van hun songfestivallied Burning Daylight iets gezakt bij de bookmakers. Waar het duo voor de lancering van het lied nog op plek 9 stond, is dat de ochtend erna op plek 11.

De grootste kanshebber voor de winst van het Eurovisie Songfestival blijft volgens de bookmakers met stip Zweden (31 procent). Daarna volgen Oekraïne (15 procent), Finland (13 procent) en het Verenigd Koninkrijk (5 procent). Nederland maakt volgens de bookmakers tot nu toe zo'n 2 procent kans om te winnen.

Het duo doet in mei namens Nederland met een ballad mee aan het Eurovisie Songfestival in Liverpool. Burning Daylight gaat over "vallen, fouten maken en dan weer opstaan", vertelt Cooper in een minidocumentaire over het ontstaan van het nummer. Het nummer is mede geschreven door songfestivalwinnaar Duncan Laurence en diens verloofde Jordan Garfield. Het 67e songfestival is van 9 tot 13 mei. Nicolai en Cooper strijden in de eerste halve finale om een van de tien finaleplekken.