Duitse media fluisteren: Sylvie is gescheiden om financiële redenen

Het liefdessprookje van Sylvie Meis en haar kunstenaar Niclas Castello is over en uit. Het koppel, dat zich in 2019 verloofde, zei zelf 'te veel van elkaar te verschillen'. Maar volgens Duitse bronnen zou Sylvies extravagante leefstijl de bescheiden kunstenaar de neus uit komen.

Die verschillen waar ze zelf over spraken zouden dan ook vooral op financieel gebied zijn. Het was naar verluidt een steeds groter wordend, terugkerend probleem. De 44-jarige Niclas - zelf een gevierd en dus niet onbemiddeld kunstenaar - zou hebben gezegd dat hij door zijn arme jeugd in de voormalige DDR en zijn Poolse afkomst 'down to earth' is en met weinig tevreden. Sylvie daarentegen geniet graag van een luxueus leventje. Dat begon steeds meer te knellen en bleek uiteindelijk niet verenigbaar.