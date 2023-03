Nederlandse Mia Nicolai mogelijk met twee nummers op songfestival

Van Mia Nicolai, samen met Dion Cooper de Nederlandse inzending voor het Eurovisie Songfestival, is tijdens het evenement mogelijk nog een nummer te horen. De zangeres schreef het nummer When Love's Real waarmee de Moldavische Corina Ivanov hoopt mee te gaan doen. Zaterdag is de nationale finale van Moldavië en wordt duidelijk wie het land in mei in Liverpool zal vertegenwoordigen. Nicolai schreef het nummer in een studio in Londen met een Britse songwriter die wel vaker liedjes maakt voor het songfestival. Hij liet de zangeres weten het nummer voor Moldavië te gaan insturen. "Dus ik zei: oké, leuk, ik ben benieuwd. Zaterdag gaan wij weten of ze ook daadwerkelijk doorgaat", vertelt Nicolai aan het ANP. Dat er dan straks wellicht nog een lied van haar te horen zou zijn, noemt de zangeres heel raar. "Vooral omdat ik dan tegen mijn eigen liedje zou moeten spelen. Dat zou raar zijn, maar ik denk, we wachten het zaterdag af, we gaan het zien." Geniaal Het idee dat het lied doorgaat, maakt haar wel heel enthousiast. "Dat zou geniaal zijn natuurlijk." Met Cooper doet Nicolai mee met het nummer Burning Daylight. Het duo strijdt in de eerste halve finale op 9 mei om een van de tien tickets voor de grote finale op 13 mei.