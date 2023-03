‘New kid’ Halina Reijn maakt zich niet druk over mogelijke prijs

Ze woont het grootste deel van het jaar in New York, maar momenteel is Halina Reijn (47) even in Los Angeles voor de Independent Spirit Awards. De Nederlandse actrice en regisseur maakt met haar film Bodies Bodies Bodies namelijk in twee categorieën kans op de Amerikaanse filmprijs. Toch is ze niet zenuwachtig, want winnen gaat ze tussen films als Everything Everywhere All at Once en Tár naar eigen verwachting niet. "Ik heb me wel even afgevraagd wat ik in dit rijtje doe", vertelt de regisseur aan het ANP. "Nooit verwacht, but I'll take it." De Independent Spirit Awards zijn Amerikaanse filmprijzen voor de beste onafhankelijke films, die met een bescheiden budget zijn gemaakt. Met acht stuks zijn de meeste nominaties voor Everything Everywhere All at Once. De film van Reijn, Bodies, Bodies, Bodies, gaat over een feest van een groep rijke twintigers dat volledig uit de hand loopt. De hoofdrollen worden gespeeld door Pete Davidson, Amandla Stenberg, Maria Bakalova en Myha'la Herrold. In Nederland heeft Reijn haar doorbraak jaren geleden al gehad, maar in de Verenigde Staten is ze naar eigen zeggen nog een "new kid". Haar film werd een hit in de Amerikaanse bioscopen, maar toch weten de meeste Amerikanen nog niet wie Reijn is. "Eigenlijk is dat heel ontspannen, want ik voel weinig druk", vertelt ze. "In Nederland kon ik van die bekendheid wel eens last hebben, want dan wilde ik voldoen aan de verwachtingen. Hier ben ik meer onbevangen." Nederland Bodies Bodies Bodies heeft in Amerika veel deuren geopend voor Reijn. "Hier kan ik onbegrensd creatief zijn, ik heb hier een thuis gevonden voor mijn ideeën", vertelt de regisseur, die na het succes van haar tweede film - na haar regiedebuut Instinct - de aanbiedingen en scripts zag binnenstromen. Voorlopig focust ze echter op eigen projecten. "Ik wil mijn stem laten horen. Dat is toch wel het leukste wat er is." Toch brengt het leven in Amerika, naast de mogelijkheden die er zijn, ook minder fijne kanten met zich mee. "Als ik 's avonds thuis kom, mis ik mijn vrienden en familie", vertelt Reijn, die zich regelmatig best eenzaam voelt. De uitreiking van Independent Spirit Awards voelt daarom als "een schoolreisje", want iedereen van haar distributeur A24 (bekend van films als Everything Everywhere All At Once, Moonlight, Uncut Gems) is erbij. "Sinds ik in het buitenland woon zie ik nog meer het verschil tussen het Nederlandse in de aarde geworteld zitten en de Amerikaanse positiviteit en openheid." Waar Reijn dan uiteindelijk voor kiest? "Mijn hart ligt in Nederland, want daar zitten de mensen waar ik het meest van houd. En daar gaat het uiteindelijk toch gewoon om."