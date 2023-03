Arjen Lubach reageert met knipoog op kritiekfilmpje Baudet

Arjen Lubach heeft met een kwinkslag gereageerd op een filmpje van Forum voor Democratie waarin voorman Thierry Baudet een item uit het NPO 1-programma De Avondshow met Arjen Lubach belachelijk maakt. De programmamaker verwijst in een tweet naar 'zijn' website voor een reactie.

In het bewuste filmpje noemt Baudet de programmamaker Arjan, in plaats van Arjen. "Mijn reactie op onderstaand filmpje kun je lezen op arjanlubach.nl", schrijft Lubach zaterdagavond. Wie vervolgens de website opent, krijgt in de linkerbovenhoek in koeienletters de tekst "HET IS ARJEN!!!" te zien.

De politicus heeft het in het filmpje over "de stupide Arjen Lubach met z’n stomme programma" waarin onder meer werd gesteld dat nieuwe raadsleden van FVD verplichte cursussen moeten volgen. Ook zou Baudet een van de bestuursleden zijn die de Forum voor Democratie BV zou hebben opgericht en daar zelf geld aan zou verdienen.

Eerder op zaterdag werd bekend dat de Ombudsman van de NPO enkele klachten heeft ontvangen over het item dat woensdag in De Avondshow met Arjen Lubach werd getoond. Volgens klagers zou het item desinformatie bevatten en zou het programma geen wederhoor hebben gepleegd.