Wat is er met de ogen van Filemon Wesselink? Kijkers zijn bezorgd

Een beetje opschudding onder kijkers van HLF8 gisteren. Filemon Wesselink was te gast en hij keek een beetje raar uit zijn ogen. Presentator Sam Hagens somde een aantal berichten op social media op met allemaal dezelfde strekking: wat is er met zijn ogen gebeurd. Hagens moest de kijkers gelijk geven dat de aanblik van Filemon anders dan anders was.

Filemon legt zelf uit dat hij een ooglidcorrectie heeft ondergaan. "Ik kon de strijd tegen de ouderdom ook niet winnen. Die flappen gingen steeds meer hangen. Dat is een familiekwaaltje”, vertelt hij. Hij kreeg er hoofdpijn van en besloot er daarom wat aan te laten doen. Daarbij is er ook iets met zijn wenkbrauwen gebeurd. "Ze hebben mijn wenkbrauwen van binnen vastgenaaid aan mijn hoofd”, klinkt het luguber.

Zijn hoofd is nog een beetje gezwollen, maar het wordt heel mooi, bezweert de nerveuze presentator.