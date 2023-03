Politie hoort twee verdachten voor bedreigen Pim Lammers

De politie heeft twee verdachten gehoord in het onderzoek naar smaad, belediging en bedreiging van schrijver Pim Lammers. Een derde persoon is ook aangemerkt als verdachte, maar nog niet gehoord. Dat heeft de politie Midden-Nederland donderdag aan het ANP laten weten. Alle drie de personen worden verdacht van bedreiging.

De politie neemt de zaak volgens een woordvoerder "zeer serieus: bedreiging is een ernstig en strafbaar feit. Deze personen dachten weg te komen met online bedreigingen aan een schrijver. Het vrije woord is een groot goed dat wij willen en moeten beschermen en bewaken." De politie sluit niet uit dat de komende periode nog meer verdachten in beeld komen. Het onderzoek loopt nog. Het Openbaar Ministerie besluit na beoordeling van de dossiers of de verdachten ook vervolgd worden. Christelijke lobbygroep Lammers legde zijn opdracht voor de Kinderboekenweek neer omdat hij doodsbedreigingen had ontvangen. Deze volgden na online aanvallen op de auteur vanwege een oud verhaal voor volwassenen dat hij bijna tien jaar geleden schreef, over de relatie tussen een tienerjongen en zijn trainer. De ophef ontstond nadat een christelijke lobbygroep, presentatrice Monique Smit en model Kim Feenstra online een paar zinnen uit het verhaal hadden gedeeld. Het OM heeft een deel van de vele honderden berichten en reacties richting Lammers beoordeeld. Niet alleen Lammers, maar ook auteurs die het voor hem opnamen, ontvingen doodsbedreigingen. Auteurs en uitgevers besloten daarop een paginagrote advertentie in alle landelijke dagbladen te plaatsen om steun te betuigen aan Lammers. Ook boekenwinkels steunden hem.