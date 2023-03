Maarten Ducrot wil ‘namen en rugnummers’ horen van NOS

Maarten Ducrot vindt dat de NOS "namen en rugnummers" moet noemen van mensen die over de schreef zijn gegaan bij NOS Sport. De wielercommentator vindt dat de omroep moet stoppen met het "geneuzel" en alles moet blootleggen, zei hij vrijdag in het NPO Radio 1-programma Humberto.

Ducrot deed zijn uitspraken naar aanleiding van een column van journalist en oud-profwielrenner Marijn de Vries. Zij schreef over haar ervaringen met grensoverschrijdend gedrag achter de schermen bij NOS Sport. Dat gebeurde tijdens de Tour de France.

"Ik moet eerlijk zeggen dat ik daar wel erg van schrok want ik was natuurlijk ook in die Tour de France", zei Ducrot. Hij vindt het "onbegrijpelijk" dat de NOS destijds en later opnieuw niets met haar melding heeft gedaan. "Ze windt er geen doekjes om in die column, ik kan zo achterhalen wie dat dan geweest moet zijn. (...) Ik moet weten wie dat geweest is. Ik ben dat aan het uitzoeken. Wie zaten daar allemaal aan tafel, wie hadden daar een auto, dat waren er niet zo gek veel."

Ducrot denkt dat er straks snel "shaming en blaming" zal volgen. En dat komt volgens hem vooral omdat de NOS alles nu nog achter gesloten deuren wil houden. Hij vindt dat de omroep gewoon openheid moet geven. "Het enige wat nog helpt is namen en rugnummers noemen en de feiten boven tafel krijgen. Met zo'n column maak je natuurlijk sfeer en die sfeer was al heel slecht en nu krijg je natuurlijk alle nekharen overeind en iedereen in de verdediging. We moeten het gewoon blootleggen."