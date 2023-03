Oud-presentatrices NOS Jeugdjournaal herkennen verhalen NOS Sport

Siham Raijoul en Roos Moggré, voormalig presentatrices van het NOS Jeugdjournaal, herkennen de verhalen over grensoverschrijdend gedrag bij NOS Sport. Ze vonden de sfeer er niet fijn en kwamen er niet graag, vertelden de presentatrices maandagavond in Jinek.

"Wij kwamen liever niet op die verdieping boven ons", zei Moggré. "De sfeer was daar minder goed. Als vrouw was dat geen fijne plek om te zijn." Volgens de presentatrice liepen er "bepaalde types" rond die ze liever niet tegenkwam. Ook Raijoul voelde zich niet prettig op die afdeling. "Soms moest je iets vragen op de sportredactie en dan moest je wel even de moed bij elkaar rapen om te vragen wat je moest vragen en zo snel mogelijk weer weg te zijn." Voor Raijoul was ook het verhaal van voormalig NOS Studio Sport-presentatrice Aicha Marghadi herkenbaar. Marghadi vertelde in het vrijdag verschenen artikel van de Volkskrant dat ze werd gepest vanwege onder meer haar afkomst. Raijoul heeft naar eigen zeggen tijdens haar werk ook te maken gehad met racisme, al zegt ze niet waar en wanneer. Zo kreeg ze onder meer te horen dat ze haar baan "alleen maar" vanwege haar afkomst had gekregen.