Justitie vervolgt Ali B mogelijk voor ‘verkrachting’ van Ellen ten Damme

Zangeres Ellen ten Damme maakte vorig jaar bij de politie melding van seksueel ongewenst gedrag van Ali Bouali zonder aangifte te doen. Justitie heeft besloten Ali B toch te vervolgen. Het zou volgens het AD om verkrachting gaan, al houdt justitie het op 'een zedenfeit'.

Ten Damme (55) wil geen reactie geven op de situatie. In april 2022 stapte ze naar de politie met haar verhaal om andere slachtoffers, die wel aangifte deden, een hart onder de riem te steken. “Ik zelf heb er helemaal niks aan om dat te doen. Maar in het kader van het algemeen belang, denk ik wel dat ik iets moet doen”, legde ze uit.

Het zedenfeit vond plaats rond de opnames van het tv-programma Ali B en de Muziekkaravaan in 2014. Ze praatte erover in een tv-uitzending van De Geknipte Gast zonder zijn naam te noemen. Later noemde Ten Damme in gesprek met Sietse Huisman zijn naam wel.

“Er is een verhaal van mij dat helemaal geen geheim was en dat ik destijds ook heb verteld in mijn omgeving. Dat gaat over Ali B. Ik vind hem echt een lul. Hij spoort echt voor geen meter en daar heb ik dus ook een verhaal over”, zei de zangeres in de podcast 'aan de keukentafel'. Ze trad niet in details, maar vertelde wel weken in de war te zijn geweest na het voorval. Ze was kwaad, vooral ook omdat Bouali deed alsof hij niets verkeerds had gedaan. Volgens hem werd 'iets wat een vrolijke, onschuldige flirt was nu lelijk gemaakt en verdraaid'.