Danny de Munk en vermeend slachtoffer onder ede gehoord

Danny de Munk meldt zich donderdag weer bij de rechtbank in Amsterdam. Ondanks dat de zanger wegens onvoldoende bewijs niet zal worden vervolgd voor verkrachting vindt er een getuigenverhoor plaats van de vrouw die aangifte tegen hem deed. Ook De Munk zelf zal worden gehoord. De zitting is achter gesloten deuren.

Het vermeende slachtoffer beweert vijftien jaar geleden te zijn verkracht door De Munk tijdens een samenwerking bij de musical Ciske de Rat en deed daar vorig jaar aangifte van. De Munk zegt wel te hebben gezoend met de vrouw, maar ontkent de beschuldigingen van verkrachting. Hij sprak van een valse aangifte en deed een tegenaangifte.

In november werd bekend dat De Munk niet zal worden vervolgd omdat er onvoldoende bewijs zou zijn. Hij besloot desondanks de zaak die hij had aangespannen om het vermeende slachtoffer in het openbaar te horen wel door te zetten. De rechter keurde het verzoek van de zanger goed.

Vorige week werd duidelijk dat Stage Entertainment niet verder gaat met het onderzoek naar De Munk. Er was volgens de musicalproducent geen reden om verdere stappen te ondernemen na de eerdere seponering door het Openbaar Ministerie.