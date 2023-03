George Kooymans: misschien goed dat Golden Earring stopte

George Kooymans vindt het achteraf "misschien ook wel goed" dat door zijn ziekte na zestig jaar een einde kwam aan de Golden Earring. "Je hebt creativiteit nodig in songwriting, om nieuwe liedjes interessant te houden. Dat begon wel een beetje af te zwakken, vond ik", stelt de gitarist donderdag in het AD.

"Toevallig zijn we in januari voor het eerst weer bij elkaar geweest in een restaurant waar we graag kwamen. Op zo'n moment beseffen we dat we echt een familie zijn", stelt de 75-jarige Kooymans, die in 2021 de diagnose ALS kreeg. "Het is jammer dat het voorbij is, want we hebben een waanzinnige tijd gehad en hebben het ook best goed gedaan. Maar het is zo, je kunt overal wel over janken."

Kooymans staat niet meer onder behandeling. "Nee, alleen onder controle bij het ziekenhuis in Leuven. En ik krijg fysiotherapie, meer niet. Er is geen genezing voor deze ziekte, je moet een beetje geluk hebben dat het niet te snel gaat", zegt hij daarover. "Ik weet niks verder, ik heb soms wel van die gedachtes: gisteren was het beter dan vandaag, of vorige week kon ik dit nog en nu niet meer. Hoe meer afleiding ik heb, hoe beter het is."

De muzikant wil verder niet te veel bezig zijn met 'het einde'. "We hebben het er op momenten allemaal moeilijk mee, eigenlijk zijn we al aan het rouwen en dat trekt een wissel op iedereen. Veel meer is het nog niet, ik ben er nog niet zo mee bezig. Toch moet ik nergens over zeuren. Als ik terugkijk op mijn leven, heb ik een prachtig bestaan gehad. Dat is weinig mensen gegeven, zo moet je het zien."