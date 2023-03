Belgische prinses Delphine op het randje van de dood door anorexia: ‘Ik woog nog maar 28 kilo’

De Belgische prinses Delphine vertelde zondag openhartig over de ziekte anorexia nervosa die haar puberteit beheerste en haar bijna het leven kostte. “Mijn organen waren het aan het begeven”, zegt de prinses in het Belgische radio 2-programma Goeiemorgen morgen.

Delphine leed zo'n zes jaar aan de verschrikkelijke eetstoornis. “Het werd steeds erger en erger. Als tiener ontwikkelde ik anorexia. Ik kon de chaos rondom mij niet aan, en het enige dat ik nog onder controle had, was mijn voeding. Dus koos ik ervoor om te stoppen met eten. Ik wist niet wat er aan het gebeuren was met mij, want ik had nog nooit van het woord anorexia gehoord”, legt ze uit.

Het dieptepunt bereikte ze op vijftienjarige leeftijd, toen ze nog maar 28 kilogram woog. Haar artsen wilden haar opnemen in het ziekenhuis, maar haar psycholoog heeft daar een stokje voor gestoken. Hij vertrouwde op 'haar wilskracht' om er weer bovenop te komen. “Ik ben toen bijna gestorven”, vertelt ze. “Stap voor stap ging het iets beter.”

Ze werd aangenomen op de kunstacademie en vanaf toen ging het langzaamaan beter met de prinses. “De dag dat ik daar kwam, werd ik beter. Ik kreeg de kans mezelf uit te drukken in kunst. Dat is waarom ik nu ook zo in kunst geloof”, legt prinses Delphine uit.

In de driedelige documentaire 'Delphine: mijn verhaal' legde ze haar ziel ook al op tafel. “Ik denk dat het mijn manier was om controle te behouden. Omdat alles rondom mij al oncontroleerbaar was. Ik was toen 13 of 14 jaar oud”, vertelde ze in de docureeks. “De dokters vertelden mijn moeder dat mijn hart verzwakt was, omdat ik te mager was en veel ondergewicht had. Er bleef niet veel van mij over.”