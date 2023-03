Acda en De Munnik zijn terug. En ze klinken heerlijk als vanouds

Acda en De Munnik worden weer Acda en De Munnik. Het Amsterdamse popduo is heel wat jaartjes ouder, maar ze spelen de Ziggo Dome, waar ze 28 oktober voor het eerst weer optreden, ongetwijfeld helemaal plat. Hun nieuwe single klinkt alvast veelbelovend.

Het is alweer 25 jaar geleden dat Niet of nooit geweest uitkwam, die monsterhit van Acda en de Munnik, die iedereen van A tot Z meezong. Daarna volgden krakers als Het regent zonnestralen en Ren Lenny Ren. De twee Amsterdammers maakten misschien wel de beste Nederpop die ons land de afgelopen kwart eeuw heeft gehoord.

En toen stopten ze. Op het hoogtepunt zou je kunnen zeggen. Vooral Paul de Munnik wilde loskomen van het 'merk' Acda en De Munnik. Ze spraken elkaar vijf jaar lang nauwelijks. Acda was daar resoluut in. "Je hoeft het met mij maar één keer uit te maken", zei hij in 2017.

Maar ze zijn terug en hopen natuurlijk de Ziggo Dome uit te verkopen, al zijn ze daar nog niet zo zeker van (of is het valse bescheidenheid?). "Geloof me nou, zaterdagochtend wordt het stressen", aldus Acda in het AD over het moment dat de kaartverkoop begint.

"Misschien hadden we het Hazes zingt Acda en de Munnik moeten noemen, dan was het vast snel uitverkocht. Ik geloof nog helemaal niet zo dat met dit nieuws een publicitaire bom barst. Ik ben eerder bang voor een nattescheetballon, zo van: Benbits kauwgom is terug.’’ De Munnik: "En die vond ik vroeger ook al niet lekker.” Acda: "Nieuws waar niemand op zit te wachten.”

Hun nieuwe single klinkt in ieder geval weer als vanouds: