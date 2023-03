Stormloop op reünie Acda en de Munnik, extra concert toegevoegd

De kaarten voor het reünieconcert van Acda en de Munnik dat deze week werd aangekondigd waren zaterdag al binnen 5 minuten uitverkocht. Vanwege de run op kaarten geven Thomas Acda en Paul de Munnik een extra concert op 27 oktober in de Ziggo Dome in Amsterdam. De kaartverkoop voor de extra show is al begonnen.

"Dat we binnen 5 minuten een Ziggo Dome uitverkopen is werkelijk ongelofelijk", reageert Acda. De Munnik vult aan dat de enthousiaste reacties heel mooi zijn om te lezen en te horen. "Het besef zo’n deel uit te maken van het leven van zoveel mensen, dat is meer dan we ooit hadden durven dromen en we kunnen niet wachten al die oude vertrouwde nummers weer samen met ons publiek te mogen zingen".

De muzikanten kondigden donderdag hun terugkeer als duo aan. Het duo ging in 2015 uit elkaar. Naast de aankondiging van het reünieconcert op 28 oktober, brachten Acda en de Munnik ook een nieuwe single uit genaamd Morgen Wordt Fantastisch.